Ons altın 4 haftanın zirvesinden döndü

Ons altın bu saban 3356 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 3361 dolardan işlem görüyor.

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Ons altın dün %2,7 değer kazanarak üç haftadan uzun bir sürenin en güçlü günlük performansını sergilemişti.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın fiyatı da ons altına bağlı olarak geriledi. Güne 4262 liradan başlayan gram altın 4228 lira seviyesine kadar düştü.

ALTINDA YENİ TAHMİN

Singapur'daki GoldSilver Central'dan Brian Lan, “Dolar biraz toparlandı ve altın düştü, dolayısıyla bu noktada ters korelasyon var” dedi.

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Ancak Lan, altının hala küresel ticaretle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yatırımcıların altın pozisyonlarını bir miktar azaltmış olsalar da bunun gerilimin azaldığı önceki örneklerde görülen ölçüde olmadığını söyledi.

Analistler ons altında yaşanan düzeltmenin 3337 dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyor. Buranın kırılması halinde 3034 dolara doğru bir geri çekilme başlayabilir.

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Yukarıda ise 3391 ve 3424 dolar direnç olarak işaret ediliyor.