Ons altın 7 ayın dibini gördü

Emtia piyasaları son günlerde oldukça hareketli bir seyir izliyor. Mısır, buğday, ayçiçek yağı gibi emtialar son ayların en düşük seviyesine inerken, değerli metallerde de düşüş görülüyor. Bunların başında ise altın geliyor.

Petrol fiyatları ise dün sert düşüş kaydetti. Ham petrolün varil fiyatı 100 doların altına düşerek yüzde 10’dan fazla geriledi. Brent petrol ise 101 dolara indi.

ONS ALTIN 7 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1807 dolardan başlayan ons altın, akşamüzerine doğru sert düşüş kaydetti. 1763 doları gören ons altın 7 ayın dibine ulaştı. Ons altın günü 1764 dolardan kapattı.

Bugün 1766 dolar seviyesinden açılan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1768 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1763 dolar, en yüksek ise 1772 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Yatırımcılar son günlerde sert düşen altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa Birliği (AB) ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde giderek artan enflasyon tehdidi emtiaları vurdu. Gıda emtiaları, petrol ve değerli emtialarda sert düşüşler görülüyor. Altın fiyatlarında ise bu sebepten ötürü baskı arttı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla diğer ülke merkez bankaları da sıkı para politikasına yöneldi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayında faizi 25 baz puan yükseltmesi beklenirken eylül ayında ise 50 baz puanlık bir artışın olabileceği öngörülüyor.

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Tüm dünya yükselen enflasyonla baş edebilmek için faiz silahını çekti. Ancak bunun bir faturası oldu. Faiz oranlarının artmasıyla ekonomilerin durgunluğa girebilme ihtimali kuvvetlendi. Küresel büyümenin yavaşlayacağına yönelik endişeler altın fiyatlarındaki düşüşte en önemli etken olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN 18 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 977 liradan başlayan gram altın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte 988 liraya kadar çıktı. Akşamüzeri ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle geri çekilen gram altın 960 lirayı gördü. Böylelikle gram altın bir gün içerisinde 18 lira geriledi. Gram altın günü 963 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 963 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 975 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 962 lira, en yüksek ise 976 lira seviyeleri görüldü.