Ons altın 8 haftanın dibinde

ABD’de Donald Trump’ın seçim zaferi ile başlayan aşağı harekette ons altın fiyatı 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlik ortamında ABD dolarının güçlenmesi ve yükselen hazine getirilerinin baskısıyla ons altın bu sabah 2536 doları gördü. Ons altın bu seviyeyi en son 19 Eylül'de görmüştü.

Ons altın şu sıralarda 2546 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 2581 dolar seviyesi test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Capital.com Analisti Kyle Rodda, “Altın şimdilik dolar ve getiriler tarafından itiliyor ve bu da kısa vadede mekanik düşüşü yaratıyor. Dün gece açıklanan enflasyon verileri Fed'in önümüzdeki ay faizleri bir miktar düşürebileceğini gösterse de önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha az faiz indirimi beklentileri tarafından yönlendiriliyor” dedi.

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Analistler ons altın için destek olarak 2552 doları gösteriyor. Buranın kırılması halinde 2530 dolar hedeflenebilir. Yukarıda ilk direnç ise 2588 dolar.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Güne 2843 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2812 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2798 lira, en yüksek ise 2850 lira seviyeleri görüldü.