Ons altında tarihi rekor

Ons altın 3.237 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 3227 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3175 dolar seviyesi test edildi.

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Altın hafta başından bu yana yüzde 5,84, ay başından bu yana ise yüzde 2,97 yükseldi. Yılbaşından bu yana gösterdiği yükseliş ise yüzde 22,6'ya ulaştı.

GRAM ALTIN 3.900 LİRAYI GEÇTİ

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altının sert yükselişinden etkilenerek kritik eşik olan 3.900 lira bandını aştı. Güne 3871 liradan başlayan gram altın 3962 lirayı gördü.

TİCARET SAVAŞLARI PİYASALARI KARIŞTIRDI

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "ABD dolarının hızla zayıflaması şu anda altının toparlanmasının ana itici gücü gibi görünüyor. Bu, tarife politikası belirsizliği nedeniyle hisse senetleri ve tahvillerin satışıyla birlikte dolar bazlı varlıklardan devam eden bir çıkışı yansıtıyor gibi görünüyor" dedi.

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Başlıca hisse senedi endeksleri de ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini %145'e çıkarmasının ardından düştü.

Çin'in Trump'ın her gümrük vergisi artışına kendi artışlarıyla karşılık vermesi, Pekin'in ABD'ye yönelik gümrük vergilerini mevcut %84'ün ötesine taşıyabileceği korkusuna yol açtı.

ONS ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Capital.com'un Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, "3.500 dolar insanların bakacağı bir sonraki yuvarlak rakam. Bu noktaya hemen ya da yol boyunca tümsekler olmadan ulaşamayacağımızı düşünüyorum” dedi.