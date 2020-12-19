Ons Nedir, Kaç Gramdır? Ons Altın Nasıl Alınır?

Ons farklı ülkelerde farklı rakamlarla da kullanılmaktadır. Altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda konuyla ilişkin olan ons kelimesi bu alanda oldukça çok kullanılmaktadır.



Ons Nedir?



Ons altın, gram altının Türk Lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır. Daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır. Ons bir kütle birimidir. Ons hikayesi ilk olarak Avrupa'da başlamıştır. İlk olarak orta çağda Fransa'nın Trayes şehrinde kullanılmaya başlanılmış bir ağırlık birimidir. Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılır. Ons altın dünyadaki tüm yatırımcıları ilgilendiren bir konudur. Özellikle merkez bankaları ons altın konusuna oldukça fazla ilgi göstermektedirler. Ons altın fiyatlarının azalıp artması dolar kuruna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.



Ons Kaç Gramdır?



1 Ons altının kaç gram ettiği dünya piyasalarında sabitlenmiştir. Dünya standartlarına göre 1 ons altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 Ons altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır. Bir ülkenin para biriminin kazandığı değer ile azalıp artması ons altın değerinin de doğru oranda artıp azalmasına neden olmaktadır. Ons hesabı o anki ons değeri 31,10'a bölünür, çıkan rakam o anki dolar kuru ile çarpılır ve 24 ayar gram altın fiyatına ulaşılır. Kısacası ons altın gram altının Türk lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır. Hesaplanan gram altın fiyatı ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı hesaplanır.



Ons Altın Nasıl Alınır?



Yer altından çıkarılan ve oldukça değer kazanan altın emtia piyasalarında işlem gören madenlerden birisidir. Altın çıkarıldıktan sonra belli işlemlerden geçtikten sonra satılır hale gelmektedir. Ons altın aslında has altın anlamına gelmektedir. Ons altın borsa üzerinden fiziki olarak da alınıp satılabilir. Bu işlemler ülkemizde Borsa İstanbul üzerinden Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında gerçekleşmektedir. Ancak bireysel olarak işlem yapmanız mümkün değildir.



İster fiziki bir şekilde kuyumcudan alınarak yapılır ister küresel piyasalarda fiyatlarındaki değişimlere göre ons altın alınır. Ons veya gram altın, dolar karşılığında işlem görmektedir. Burada devreye giren çift yönlü işlemler, altının fiyat hareketinin yönü yükseliş eğilimini gösteriyorsa değerli maden alım, dolar ise satış yönünde çift taraflı pozisyonda işlem görmektedir. Banka üzerinden ons altın alımı yapmak isteyen kişiler öncelikle vadesiz altın hesabı açtırmalıdır. Daha sonra açılan hesap üzerinde ons altın alım işlemi yapılabilir.