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11.11.2020 - 15:06 | | DHA

'Önümüzdeki altı ay istikrarsız olacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, Pfizer Inc. deneysel aşısının, Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan çok etkili olduğunun açıklanmasına karşın, önümüzdeki altı aylık dönemin "oldukça istikrarsız" olacağı uyarısı yaptı.

'Önümüzdeki altı ay istikrarsız olacak'
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Araştırmalardan elde edilen ilk verilerin, aşının insanların beklentilerinden de çok yüksek düzeyde etkili olduğunu göstermesinin çok iyi bir haber olduğunu vurgulayan Rosengren, buna karşın, aşının en geniş şekilde dağıtımının çok zor olacağı ve hala gönüllü olarak kaç kişinin aşılanmak isteyeceği gibi konuların belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Yine de, aşının dağıtımı ilerledikçe önümüzdeki altı ayın "oldukça dalgalı olmaya devam edeceğine" inandığını vurgulayan Rosengren, ABD’de yeni destek paketinin Kongre’de onaylanıp uygulanmaya başlayacağı zamanın da hala belirsiz kaldığına dikkat çekti.

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