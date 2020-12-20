Opec Nedir? Opec'in Önemi Ve Amaçları Nelerdir?

Uluslararası çapta en önemli kuruluşlardan biri OPEC olarak öne çıkmaktadır. Bir yerde petrol ülkelerini yer aldığı bir kuruluş olarak da öne çıkarılabilir. Söz konusu petrol olduğu zaman elbette bu kuruluşun önemi çok daha büyük noktaya ulaşıyor.



Opec Nedir?



Uzun ismi ile OPEC petrol ihraç eden ülkeler olarak bilinmektedir. Özellikle bilinen dünya petrol rezervlerinin yaklaşık olarak üçte ikisini elinde bulunduran ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir yapıdır. Kuruluş içerisinde toplamda 12 tane ülke bulunuyor. Bu ülkeler önemli oranda petrol çıkarırken, aynı zamanda dünyadaki petrolü karşılayan ülkeler olarak da değerlendirmek mümkün.



1960 yılında Irak’ın başkenti olan Bağdat'ta dünya petrolünün önemli kısmını bünyesinde barındıran 12 ülkenin bir araya gelmesi ile bu şehirde kuruldu. Bu örgütün kurulmasının ardından merkez olarak Cenova seçildi. Daha sonra aradan 5 yıl geçmesi ile beraber Avusturya'nın Viyana şehri kuruluşun merkezi olarak kayda geçirildi.



Opec'in Önemi Nelerdir?



Dünya çapında Petrol ne kadar önemliyse OPEC de bir o kadar önemlidir. Özellikle petrol zengini ülkelerin bir araya gelerek organize olmaları konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Herhangi bir sorun yaşamadan güvenli ve düzgün bir şekilde petrolün başka ülkelere aktarılması için, belirli aralıklarla kuruluş toplamakta ve istişare etmektedir. Bu şekilde Dağıtımın ve ilerlemenin planlı biçimde yapılabilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu sayede petrol gerek olan ülkelere düzenli ve sağlık bir biçimde aktarılır.



Opec'in Amaçları Nelerdir?



Opec üzerinden petrol üretimi ve ihracatı gerçekleştiren ülkelerin temel amacı, petrol politikalarını koordine etmek ve adil, güvenli ve istikrarlı bir fiyat oluşturmaktır. Özellikle de sektöre yatırım yapmış önemli sermaye gruplarının çıkarlarını korumak ve güvenli şekilde ihracatın gerçekleşmesini sağlamak temel amaçları arasında yer alır. Aynı zamanda petrol zengini ülkelerin petrol üzerinden ihracat kotalarının belirlenmesi noktasında da toplantılar gerçekleşmektedir.



İlk kurulduğu zamanlarda oldukça güçlü bir kuruluş olması ile beraber, zaman içerisinde bu gücünü yavaş yavaş yitirmeye başlayan bir yapı olarak da dile getirmek mümkün. Yine de hala dünya çapındaki petrol politikalarını kontrol etmek ve akışını sağlama noktasında önemli kuruluş olarak ön plana çıkıyor.