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UzmanparaOppenheimer, S&P 500 için tahminini yükseltti
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Oppenheimer, S&P 500 için tahminini yükseltti

Oppenheimer Asset Management, S&P 500 için 2024 yıl sonu fiyat hedefini 5,900'den 6,200'e yükseltti.

12.11.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Oppenheimer, S&P 500 için tahminini yükseltti

Belirlenen yeni hedef, S&P 500'ün 8 Kasım Cuma günü 5995 olan kapanış seviyesinden %3,4'lük bir artışı temsil ediyor. Oppenheimer, S&P 500 için fiyat hedefini bu yıl üçüncü kez yükseltti. Firma ilk olarak geçen yıl 11 Aralık'ta S&P 500 için yıl sonu hedefini 5.200 olarak ve hisse başına kazanç tahminini 240 dolar olarak belirlemişti.

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Mart ayı başında S&P 500'ün bu hedefi aşarak 5.200'ün üzerinde kapanması, Oppenheimer'ın 25 Mart'ta hedefini 5.500'e yükseltmesine ve kazanç tahminini 250 dolara çıkarmasına yol açtı. Temmuz ayında endeksin yine beklentileri aşarak 5.500'ün üzerinde kapanmasının ardından firma hedefini 5.900'e yükseltti ancak kazanç tahminini değiştirmedi.

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