Osilatör Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Borsada Osilatör Ne İşe Yarar?

Borsada yapılan analizlerde fiyat veya trendin yönünü hesap etmede kullanılan bir matematiksel yöntem olmaktadır.

Osilatör Nedir?

Osilayörü açıklayabilmek için öncelikle indikatör kavramının bilinmesi gerekmektedir. İndikatör kelimesinin Türkçe karşılığı gösterge olmaktadır. Borsada fiyatların yatay bantta hareket ederken ve bu yüzden daha trend oluşmamışken düzeltme seviyelerini tespit edebilen indikatörleri osilatör denmektedir.

Borsada ki grafiklerde eğer osilatörler bu grafiklerle uyumsuzluk içerisinde seyrediyordu gösteriyorsa bu trendin kısa bir süre içerisinde sona ereceğinin göstergesi olmaktadır. Osilatörler genellikle sinyaller içermektedir. Bunun içinde sıfır ya da referans aralığı bulunmaktadır. Sıfır çizgisi veya referans aralığı belirlendikten sonra fiyat grafiği ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Osilatör Çeşitleri Nelerdir?

CCI ( Commodity Channel İndex)

STOCHASTIC OSCILLATOR

Momentum

RSI ( RELATIVE STRENGHT INDEX)

MACD

İndikatör Çeşitleri Nelerdir?

Zigzag,

Parabolic,

İchimoku

Bollinger bantları

Basit ağırlıklı hareketli ortamlar

Ağırlıklı hareketli ortamlar

Borsada Osilatör Ne İşe Yarar?

Piyasada başarılı işlemler yapabilmek ve yatırımları kazanca çevirebilmek açısından indikatör göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İndikatör göstergeleri ise 3'e ayrılmaktadır. Bunlar; osilatör, trend ve hacim olmaktadır. Bu indikatörlerde osilatörün görevi ise yatırım araçlarının fiyatların aşırı olup olmadığını kontrol etmemizi sağlamasıdır. Bunun yanında osilatörler fiyatın düzeltmeleri uygun olup olmadığını bizlere göstermektedir.

Osilatörlerin piyasa için sağladığı avantajlardan birisi de piyasada çok fazla alım olduğunda satış sinyali vermesi, tam tersi olup fazla satış işlemi gerçekleştiğinde ise alım sinyalini vermesi olmaktadır.

Bazı yatırım araçlarında fiyat yatırımın yapılıp yapılamayacağını ilk elden etkilemektedir. Bu tür yatırım araçlarında osilatörler arasında uzaklaşmalar görülmektedir.

Osilatörler ile İndikatörler Arasındaki Fark Nedir?

Borsada işlem yapan bazı yatırımcılar osilatör ile indikatörleri birlikte kullanmalarına rağmen iki kavram arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kelime anlamı salınım olan osilatörler, yatırım araçlarındaki fiyatların alım ve satım arasında olan değişimlerden bir anlam çıkarmaktır. Yatırımcılar bu anlama göre yatırım araçlarını değerlendirirler.

İndikatörler ise yatırım araçlarının geçmişte oluşan fiyat grafiklerinin geleceğe yönelik modellemelerinin yapılmasıyla tahminlerde bulunmaktır.







