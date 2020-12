Otc Nedir? Borsada Otc Ne Anlama Gelir?

Otc İngilizce bir terimin kısaltması olarak borsa dilinde kullanılmaktadır.



Otc Nedir?



İngilizce de Over The Counter kısaltma olarak Otc şeklinde borsa dilinde karşımıza çıkmaktadır. Over the counter Türkçe olarak tezgah üstü anlamına gelmektedir. Burada terimle ifade edilen borsa dışı piyasalardır. Aracı ya da şahıslarla gerçekleştirdiğiniz Otc işlemlerine borsa karışmaz. Yaptığınız işlemler Otc yani tezgah üstü olarak adlandırılır.



Borsada Otc Ne Anlama Gelir?



Tezgah üstü olarak adlandırılan piyasa aracı ile internet, telefon gibi araçlarla haberleşerek yapılan işlemlerdir. Borsa üzerinden Otc işlemi yapılmaz. Borca tezgah üstü piyasada yapılan hiç bir işleme dahil olmaz. Belirlenmiş kuralları ve fiziki bir alanı yoktur. Bu nedenle fiyatlar farklılık gösterebilir. Merkezi bir lalanı yoktur. İşlemler telefon, fax vb. iletişim araçları üzerinden yapılmaktadır. Otc piyasasında fiyatlar pazarlık usulüyle belirlenmektedir.



Otc Piyasasının Taşıdığı riskler ve Yararlar



Otc piyasası borsanın dışındadır ve burada kurallar yoktur. Bu nedenle kazançlı olduğu kadar riskler de taşıyabilir. Piyasa girerken riskli olduğunu bilmek gerekir. Borsaya oranla daha az kurala sahiptir. Gizlilik oranı daha azdır. Yatırımcılar hisse fiyatları için pazarlık edebilir, broker sözleşmelerini kendileri yapmak zorundadır. Taşıdığı riskler kadar fiyatlarda pazarlık yapma imkanı olması kar oranının da artmasını sağlamaktadır.



Otc Piyasasında Hangi İşlemler Yapılabilir?



Bu piyasada da birçok hisse senedi, tahvil, döviz işlemleri yapılabilmektedir. Borç senetleri ve başka yatırım araçları da piyasada işlem görmektedir. Bazı hisse senetleri hem borsa da hem de tezgah üstü piyasasında işlem görmektedir.