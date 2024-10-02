Otomobil ve hafif ticari araç pazarı azaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), Ocak-Eylül 2024 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 artarak 673 bin 73, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 11,6, otomobil pazarı yüzde 14,61 azalırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 arttı.

Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.

Bu yılın eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106'ya yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı.

OTOMOBİL PAZARI, 10 YILLIK EYLÜL AYI ORTALAMA SATIŞLARA GÖRE YÜZDE 37 ARTIŞ GÖSTERDİ

Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 arttı.

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Pazarın yüzde 86,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 372 bin 395 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 206 bin 650 adetle yüzde 30,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 55,8 pay ve 375 bin 248 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26 pay ve 174 bin 890 satış ile sedan, yüzde 17,1 pay ve 115 bin 133 adet ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 427 bin 998 ile yüzde 63,6 pay, hibrit otomobil satışları 110 bin 225 ile yüzde 16,4 pay, dizel otomobil satışları 71 bin 326 ile yüzde 10,6 pay, elektrikli otomobil satışları 58 bin 638 ile yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 886 ile yüzde 0,7 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 97,1 artarak yüzde 7 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23,1 azalarak yüzde 1,7 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 9,4 azalarak yüzde 74,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 2,2 düşüşle yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 19,3 azalışla yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 610 bin 778 ile yüzde 90,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 62 bin 295 adetle yüzde 9,3 paya ulaştı.

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Van gövde tipi yüzde 73,1 pay ve 127 bin 631 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,8 pay ve 24 bin 160 adetle ikinci sırada yer aldı.