Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Uludağ Ekonomi Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmasıyla başladı. Şimşek, geçen eylül ayında Türkiye’nin orta vadeli programının açıklandığını ve güçlü bir şekilde uygulandığı ifade ederek, “Programımız çalışıyor. Arzulanan sonuçları veriyor. Programı güçlendireceğiz. Uygulamakta ve Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. Orta vadeli programda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı” dedi.

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Capital, Ekonomist, Start Up ve Ceo Life dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, ana sponsorluğunu Uber’in yaptığı; iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 13’üncüsü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılımıyla Sakarya’nın Sapanca ilçesinde başladı.

‘Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek’ temasıyla düzenlenen zirvede açılış konuşması yapan Bakan Şimşek, “Küresel ekonomik görünüme baktığınız zaman Türkiye lehine daha olumlu bir arka plan var. Birincisi, bizim ana ticaret ortaklarımızda bir toparlanma öngörülüyor. Bu iyi bir haber. Biz büyümeyi yeniden dengelerken, iç talebin bir miktar yumuşadığı bir dönemde dış talebin destekleyici olması bizim için çok önemli. İkincisi, küresel dezenflasyon devam ediyor. Her ne kadar son aşamadaki düşüş biraz zorlayıcı da olsa küresel dezenflasyonun devamını bekliyoruz. O da belki beraberinde dünyanın önde gelen merkez bankalarının finansal piyasalara yönelik olarak finansal koşulları daha destekleyici hale getirme, dolayısıyla bizim gibi ülkelere fon akışına daha destekleyici bir sürece girme ihtimalleri yüksek. Emtia piyasalarına baktığımız zaman IMF'nin öngörüsü reel olarak emtia fiyatlarının istikrarlı bir şekilde devam edeceği yönünde. O anlamda da destekleyici. Jeopolitik gelişmeler önemli ama bu gelişmeler aslında bölgede Türkiye'nin stratejik önemini de ön plana çıkartacak. Dolayısıyla küresel arka plana baktığımız zaman Türkiye'yi daha destekleyici bir arka plan söz konusu” dedi.

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‘YAPISAL REFORMLAR ESAS BELİRLEYİCİ OLACAK’

Şimşek, jeopolitik gelişmeler ile finansal stres arasında ayrışma olduğunu belirterek, “Önümüzdeki 5 yıllık perspektifte küresel büyüme her ne kadar dirençliyse de nispeten yavaş seyredecek. Ama orta vadede büyümeyi olumlu etkileyecek bir yapay zeka kullanım beklentisi var. Yapısal reformlar esas belirleyici olacak. Orta ve uzun vadeli büyümeyi olumlu etkileyebilir. Aşağı yönlü de maalesef ticarette parçalanma, ticarette korumacılık önemli bir faktör” diye konuştu.

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‘EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI’

Bakan Şimşek, geçen eylül ayında Türkiye’nin orta vadeli programının açıklandığını ve güçlü bir şekilde uygulandığı ifade ederek, “Programımız çalışıyor. Arzulanan sonuçları veriyor. Programı güçlendireceğiz. Uygulamakta ve Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. Orta vadeli programda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Çünkü fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalamamız zor. Fiyat istikrarını destekleyici nitelikte mali disiplin ve bunun yan ürünü olarak da daha sürdürülebilir bir cari açık ön görüyoruz. Bütün bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümü de bu program içeriyor” ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONLA MÜCADELE BİR SÜREÇ İŞİDİR'

Şimşek, enflasyonla mücadelenin bir süreç işi olduğunu ifade ederek, "Merkez bankamızın bir dezenflasyon politikası var. Biz 2023'ün haziran ayı ve 2024'ün Haziran dönemini bir dezenflasyon dönemi olarak hiçbir zaman öngörmedik. Biz bunu bir geçiş dönemi olarak öngörüyorduk. Daha sonra bir kontrol dönemi var ve dezenflasyon dönemi var güçlü bir şekilde. Dolayısıyla dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme ve yeniden inşa süreci gerekiyordu. Bunu şu an merkez bankamızın ifadesiyle başarmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde dezenflasyonu destekleyecek maliye politikası ve yapısal reformlar anında adımlar atılacak. Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Bunun bir süreç olduğunu ve para politikasının gecikmeli şekilde etkide bulunduğunu hatırlamak lazım” dedi.