Paladyum Nedir, Nasıl Alınır? Paladyum Nerelerde Kullanılır?

Paladyum; genel olarak endüstriyel alanlarda kullanılan gümüş renkli ve parlak bir metal olarak tanımlanabilir. Paladyumun kullanıldığı pek çok alan vardır.



Paladyum Nedir?



Paladyum; tıp, kimyasal alanlar, diş hekimliği, mücevher, endüstri alanlar olmak üzere birçok yerde kullanılan değerli bir metaldir.



Paladyum Nasıl Alınır?



Paladyumu almak için aşağıdaki seçenekler sunulabilir;



Vadeli İşlemler: Yurtdışı vadeli işlem sektöründen paladyum alıp vadeli kontratları alıp satmak mümkündür. Türkiye çapında genel olarak altın vadeli işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden yurtdışı vadeli işlem borsasında işlem yapma iznine sahip aracı kurumlar seçilebilir ve bu kuruluşlarda hesap açtırıp yatırım yapmaya başlanabilir.



Forex: Paladyum adına en kazançlı işlemler bu piyasada gerçekleştirilmektedir.



Fiziki Yatırım: Paladyumda fiziki şekilde yatırım yapmak pek mümkün olmasa da kazançlı bir yatırım şeklinde görülmemektedir.



Borsa Yatırım Fonları: Borsa İstanbul sayesinde paladyum alım- satım işlemleri gerçekleştirilebilir.



Paladyum Nerelerde Kullanılır?



Emtia yatırımı: Paladyum, yatırım için değerli kıymetler arasında yer almaktadır.



Mücevher: Beyaz altın adına kullanılan paladyum, beyaz altının alaşımlarında kullanılan metallerden biridir.



Flütler: Konser sınıfı ve profesyonel flütler, genellikle kıymetli madenlerden yapılmaktadır. Gümüş çok yaygın malzeme olmasına karşın, kimi zaman flütteki tüplerin yapımı adına paladyum kullanılır.



Diş Hekimliği: Diş amalgamları için ufak miktarlarda paladyum kullanılmaktadır.



Katalitik Konvertörler: Paladyumun önemli bir fark ile en fazla kullanımı, otomotiv endüstrisinde ve bilhassa katalitik konvertörlerdendir. Paladyum, eşsiz bir katalizör görevi görüp, içten yanmalı motorun parçası şeklinde atılan kirletici bileşenlerin bazılarının daha az zararlı bileşene dönüştürülmesine destek olur.



Elektronik: Elektronik endüstrisi alanında, paladyum elektrik kontakları, lehime ve seramik kapasitörler adına kullanılmaktadır.



Fotoğraf Baskısı: Paladyumun tuzu genel olarak baskıda kullanılan ışığa duyarlı malzeme şeklinde kullanılmaktadır.



Hidrojen Depolama ve Saflaştırma: Paladyum metalinin hidrojeni emmesi, yüksek derecede uçucu elementli olan hidrojenin saflaştırılması ve güvenli bir biçimde depolanması adına kullanılmaktadır.



Paladyumun Özellikleri



Paladyum, parlak bir metal olup, platinden yüzde 12 oranında daha sert bir metaldir. Bu ise platinden daha dayanıklı yapmaktadır. Temel kullanımı, çoğu zaman hibrit ve benzinli araçlarda yer alan, aracın egzoz sisteminin emisyonunu kontrol eden parça olarak bilinen konvertörlerde yer alan kritik bileşen olarak tanımlanabilir.