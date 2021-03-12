Para çıkışı kriz seviyesine yaklaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan rapora göre, gelişen piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ile başlayan para çıkışı, 2013 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltacağı sinyali ile başlayan kriz dönemindeki (taper tantrum) seviyelerine yaklaştı.

Kuruluşun raporunda "Ocak ayından itibaren taper tantrum döneminin benzerinin yaşanması endişemizi dile getiriyoruz. Başından beri 2021 yılında ekonomilerin yeniden toparlanması ile GSYH verilerinde keskin artış olacağını, Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesinin uzun vadeli tahvil faizlerini çıpalamak için çok etkili olmayacağını belirtiyoruz" denildi.

Son haftalarda belirtilen uyarılarla uyumlu risklerin yaşanmaya başlandığı ve gelişen piyasalardan büyük miktarlı para çıkışları izlendiği belirtilen değerlendirmede, "Para çıkışları 2013 yılındaki taper tantrum döneminin zirvesinde görülen düzeylere yaklaştı" ifadeleri kullanıldı.

IIF, ABD tahvil faizlerinde artışın yarattığı endişelerin teskini için Fed'in retoriğinde değişiklik olduğunun altını çizerken, "Fed piyasanın dikkatini yakın vadeli GSYH'dan uzaklaştırmalı. Şu ana kadar bankanın ABD'nin orta vadeli büyüme görünümü konusunda çok az şey söylüyorum" değerlendirmesi yaptı.