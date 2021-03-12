Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPara çıkışı kriz seviyesine yaklaştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Para çıkışı kriz seviyesine yaklaştı
ABONE OL

Para çıkışı kriz seviyesine yaklaştı

Gelişen piyasalardan para çıkışı, 2013 varlık alımlarının azaltılması krizi seviyesine yaklaştı.

12.03.2021 - 07:38 | | Foreks
Para çıkışı kriz seviyesine yaklaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan rapora göre, gelişen piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ile başlayan para çıkışı, 2013 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltacağı sinyali ile başlayan kriz dönemindeki (taper tantrum) seviyelerine yaklaştı.

Kuruluşun raporunda "Ocak ayından itibaren taper tantrum döneminin benzerinin yaşanması endişemizi dile getiriyoruz. Başından beri 2021 yılında ekonomilerin yeniden toparlanması ile GSYH verilerinde keskin artış olacağını, Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesinin uzun vadeli tahvil faizlerini çıpalamak için çok etkili olmayacağını belirtiyoruz" denildi.

Son haftalarda belirtilen uyarılarla uyumlu risklerin yaşanmaya başlandığı ve gelişen piyasalardan büyük miktarlı para çıkışları izlendiği belirtilen değerlendirmede, "Para çıkışları 2013 yılındaki taper tantrum döneminin zirvesinde görülen düzeylere yaklaştı" ifadeleri kullanıldı.

IIF, ABD tahvil faizlerinde artışın yarattığı endişelerin teskini için Fed'in retoriğinde değişiklik olduğunun altını çizerken, "Fed piyasanın dikkatini yakın vadeli GSYH'dan uzaklaştırmalı. Şu ana kadar bankanın ABD'nin orta vadeli büyüme görünümü konusunda çok az şey söylüyorum" değerlendirmesi yaptı.

GÜNCEL HABERLER

Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza

Konya'da eğlence mekanında yakalanan 31 kişiye ceza

Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? MEB ve Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından kritik tarih...

Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? MEB ve Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından kritik tarih...

Doğal gazda "vadeli piyasa" ile enerjide yeni bir dönem başlayacak

Doğal gazda "vadeli piyasa" ile enerjide yeni bir dönem başlayacak

Sanayi üretimi verileri açıklandı

Sanayi üretimi verileri açıklandı

Noel'de karısını öldürüp, çocuklar hediyelerini açarken cesedini koltuğa oturttu

Noel'de karısını öldürüp, çocuklar hediyelerini açarken cesedini koltuğa oturttu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Sıradaki Haber
Kısa çalışma ödeneğine yeni model! Milyonlar bekliyordu...

Kısa çalışma ödeneğine yeni model! Milyonlar bekliyordu...

Sıradaki Haber
İstanbul'da yeni HES kodu kararı

İstanbul'da yeni HES kodu kararı

Sıradaki Haber
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 90. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 90. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber