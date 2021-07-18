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Paris Kulübü, Sudan’ın dış borcunu sildi

Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim, Paris Kulubü’nün, Sudan’ın 14,1 milyar dolarlık dış borcunu iptal ettiğini belirtti.

18.07.2021 - 08:46 | | AA
Paris Kulübü, Sudan’ın dış borcunu sildi

İbrahim yaptığı açıklamada, Paris Kulübü'ne kalan borcun 9,5 milyar dolar olduğunu ve Sudan’ın ödeme sürecini başlattığını söyledi.

Sudan’ın dış borcunun 56,6 milyar dolar olduğunu belirten Bakan İbrahim, "Paris Kulübü dışındaki alacaklı ülkelerle de benzer veya daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bu, ilerisi için iyi bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Sudan’ın, borçlu ülkelere kredi veren ve ABD, Almanya, Fransa'nın da aralarında olduğu 22 daimi üyesi bulunan Paris Kulübü dışında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Çin gibi ülkelere de 20 milyar doları aşkın borcu bulunuyor.

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