Parite Nedir, Nasıl Hesaplanır? Euro Dolar Paritesi Ne Anlama Gelir?

Parite özellikle döviz işlemleri konusunda büyük öneme sahip sistemlerden biridir. Uluslararası çapta farklı para birimleri üzerinden ele alınan değişkenlik kapsamında kullanılır. Bu sebepten dolayı yatırım ile beraber döviz alım satımı noktasında, euro-dolar başta olmak üzere değişik birimler üzerinden parite hesaplaması çok önemlidir.



Parite Nedir?



Basit bir anlatım ile ülkelerin para birimlerinin birbirlerine oranına parite denmektedir. Özellikle para birimlerinin faiz oranları ile beraber, farklı ülkelerin sahip olduğu ekonomik durum pariteyi belirlemektedir. Örneğin Türkiye'de yıllık olarak gerçekleşen ihracat Euro üzerinden yapılırken, ithalat ise dolar üzerinden sağlanmaktadır. Buna göre dolar paritesinin önemli oranda etkileyen unsurların başında gelir. Bu doğrultuda ülke ekonomileri açısından, İthalat ve ihracat ile beraber parite oranı önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Parite Nasıl Hesaplanır?



Matematiksel açıdan belli bir formül kapsamında parite hesaplaması gerçekleşmektedir. Bu konuda bir örnek işlemeli almak suretiyle hesaplama yapılabilir.



Euro : 4 TL Dolar : 3 TL Buna bağlı olarak euro dolar paritesi = 4/3 = 1,3 Böylece dolar - euro paritesi ise 3/4 = 0,75 şeklinde hesaplanır.



Bu işlemler kapsamında yatırımcı euro ve dolar ile beraber dolar ya da euro üzerinden alım satım işlemi gerçekleştirir. Ülke çapında yaşanan euro dolar paritesinin değişkenine bağlı olarak, farklı alım-satımlar bu bağlamda ele alınmaktadır. Özellikle söz konusu Forex olduğu zaman bu konuda euro dolar paritesinin en yüksek hacme sahip işlem olduğunu dile getirmek mümkün.



Euro Dolar Paritesi Ne Anlama Gelir?



Euro ve dolar paritesi özellikle ülke açısından ele alındığında ihracat ve ithalat arasındaki durumu göstermektedir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Türkiye Euro üzerinden ihracat yaparken, dolar üzerinden de ithalat gerçekleştirir. Bu bağlamda euro ve dolar paritesi üzerinden hesaplama gerçekleştirilerek, cari açık ile beraber cari hesap üzerinden işlem sağlanır. Böylece ülkenin ekonomisi noktasında euro dolar paritesinin önemli bir yer tuttuğu dile getirilebilir. Yani diğer bir deyişle euro – dolar paritesi, birimlerini ülkelerin İthalat ve ihracat üzerinden bu para birimlerini kullanması ile ortaya çıkan değişkenliktir.



Paritenin Önemi Nedir?



Parite farklı para birimleri arasındaki oransal etkiyi gösterir. Bu sebepten dolayı alım ve satım kapsamında hem ülkeleri hem de yatırımcıları ilgilendiren bir durumdur. Özellikle söz konusu ülkelere olduğu zaman ithalat ve ihracatın dolar ve euro kapsamında gerçekleştiği düşünülürse, ekonomik durumu ciddi manada etkilemektedir. Tabi bu sadece ülkeler değil aynı zamanda yatırımcılar açısından da önemli bir yer teşkil eder. O yüzden sürekli olarak parite hesaplaması gerçekleşir.