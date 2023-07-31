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Pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı önceki hafta gerçekleştirilen 3 halka arzın etkisiyle hızla artarak yeniden 5 milyonun üzerine çıktı.

31.07.2023 - 09:51 |
Pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 680 bin 178 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528'den 5 milyon 82 bin 706'ya çıktı.

Önceki hafta gerçekleştirilen Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına 1 milyon 665 bin 576, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ halka arzına 1 milyon 919 bin 116 ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına 1 milyon 326 bin 874 yatırımcı katıldı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,65 trilyon TL'den 8,09 trilyon TL'ye yükseldi.

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