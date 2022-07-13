Petrol 100 doların altına indi

Ekonomik yavaşlama endişeleriyle dün 100 doların altına gerileyen petrol bu seviyenin altındaki seyrini sürdürüyor.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı önceki seansta yaklaşık yüzde 8 düşerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin yeni bir rekor kırması ve Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından Mart ayında varil başına 130 dolara tırmanmıştı ancak bu seviyelerdeki seyrini sürdüremedi. Dolardaki yükseliş ve Çin’de vakaların artması fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu.

ING Groep Emtia Stratejisti Warren Peterson “zayıf makro görünüm şu anda piyasayı sürüklüyor ve kısa vadede devam edebilir. Bu da aşağı yönlü daha fazla alan olduğunu gösteriyor. Ancak güçlü temel göstergeler nedeniyle bu düşüşün sınırlı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Ağustos vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 95,68 dolar olurken Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 99,75 dolarda seyrediyor.