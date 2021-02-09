Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol 13 ayın zirvesini gördü
09.02.2021 - 08:09 | | Foreks

Petrol 13 ayın zirvesini gördü

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, önde gelen üreticilerin arz kısıntısını disiplin içinde uygulamaya devam etmelerine ve akaryakıt talebinde toparlanmanın piyasalara destek vereceği beklentileri ile 13 ayın zirvesini gördü.

Petrol 13 ayın zirvesini gördü
ABONE OL

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 61,18 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından 46 cent artışla 61,02 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 43 cent yükselişle 58,40 dolar seviyesinde.

Analistler, ABD'de yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda ilerlemelerin devam etmesini yarattığı iyimserliğin, aşılama hızlandıkça ekonomik büyümenin daha da ivme kazanacağı beklentilerinin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini vurguluyorlar.

Brent petrolünde ilk direnç noktasının 61,432 dolar/varil olduğuna işaret eden analistler, yukarı hareketin 61,74 dolar/varile kadar devam edebileceğini de ifade ediyorlar. Geri çekilmelerde ilk destek 60,64-60,43 dolar/varil aralığı. Piyasalar bugün API'nın açıklayacağı ABD haftalık petrol stok verilerini izleyecekler.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES/2 ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES tarihleri

ALES/2 ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES tarihleri

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... İzmir'de korku dolu anlar! Bir an olsun bırakmadı

Son dakika... İzmir'de korku dolu anlar! Bir an olsun bırakmadı

Sıradaki Haber