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Petrol 3,5 yılın zirvesinde

Brent petrol Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

17.01.2022 - 08:07 |
Petrol 3,5 yılın zirvesinde

Omicron varyantının vaka sayılarını artırmasına karşı önde gelen ekonomilerin hiçbirinin kapatma, karantina tedbirlerine başvurmamaları, tedbirlerin gevşetilmeye başlaması petrol fiyatlarına destek veriyor.

Küresel talebin Omicron varyantına rağmen güçlü şekilde artmaya devam etmesinin petrol arzının yılın ilk yarısında talebin gerisinde kalmasına yol açacağı endişeleri ICE'de brent petrolün varil fiyatını Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 86,71 dolara kadar taşıdı.

ICE'de mart vadeli brent petrol bu sabah 86 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 25 cent artışla 84,07 dolar/varil seviyesinde.

Batı Teksas petrolü için ilk direnç seviyesini 84,12 dolar/varil olarak ifade eden analistler, buranın aşılması halinde 85,41 dolar seviyesine kadar hareket bekliyor. Geri çekilmelerde ilk destek ise 83,69 dolar/varil seviyesinde.

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