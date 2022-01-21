Petrol 7 yılın zirvesinden döndü

Stok verileri sonrasında hızlanan kar realizasyonlarının etkisiyle ICE'de mart vadeli brent petrolün varil fiyatı 89,50 dolar/varil seviyesinden 85,71 dolar/varile kadar geriledi. Brent petrol şu sıralarda düne göre 1,37 dolar düşüşle 87 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,5 dolar düşüşle 84,03 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı yoluna gideceği endişelerinin hisse senedi piyasalarında yarattığı aşağı hareketin bir benzerinin petrol piyasasında da yaşanmakta olduğunu ifade ediyor.