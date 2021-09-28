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Petrol 80 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,58 dolardan işlem görüyor.

28.09.2021 - 10:35 | | AA
Petrol 80 dolar sınırında

Dün 79,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 79,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle talep görünümündeki iyileşmeye rağmen arzın talebi karşılayamayacağı endişesiyle yükselmeye devam ediyor.

Petrol üreticisi ülkelerin teknik sebepler nedeniyle üretimi artırmakta zorlanması ve ABD'nin kasırgalar sonrası düşen üretiminin yanı sıra Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarındaki rekor artış sonrası hızla yükselen Brent petrol fiyatı, artış eğilimini koruyarak son 3 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti. Söz konusu revizyonda akaryakıt talebinin beklenenden hızlı toparlanmasının yanı sıra ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte küresel arzdaki daralma da önemli rol oynadı.

Uzmanlar, kısa vadede fiyatların kış sezonunun etkisiyle yükseliş eğilimini koruyacağını, doğal gaz fiyatlarındaki artışın da alternatif olarak petrol kullanımını tetikleyerek fiyatları desteklemeyi sürdürmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,92 ile 80,30 dolar aralığının direnç, 79,54 ile 79,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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