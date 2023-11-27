Petrol 80 doların altını gördü

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 76 cent düşüşle 79,81 dolara indi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü %1 düşüşle varil başına 74,78 dolara düştü.

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ING analistleri, OPEC+ içindeki üretim kotaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle piyasa duyarlılığının olumsuz olmaya devam ettiğini, ancak Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik ek gönüllü kesintisini gelecek yıla uzatmasını beklediklerini söyledi.

ING analistleri yayınladıkları notta, "Açıkçası bunu göremezsek 2024 yılı 1 çeyrekteki fazlalık göz önüne alındığında piyasa üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturacaktır" dedi.

Goldman Sachs analistleri, OPEC+ toplantısı öncesinde yayınladıkları notta OPEC ülkelerinin tahmini ihracatının, grubun arz hedefleri doğrultusunda nisan ayındaki seviyelerin günlük 1,3 milyon varil altına gerilediğini belirtti.

Banka, "Tek taraflı Suudi ve Rusya kesintilerinin en az 2024 yılı 1. çeyreğe kadar uzatılmasını ve grup kesintilerinin değişmemesini bekliyoruz, ancak daha derin bir grup sigorta kesintisi masada olabilir" diye ekledi.