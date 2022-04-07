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Petrol bugün kaç dolar?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) acil durum rezervlerinden piyasaya petrol vermesi arz tarafında aksaklık olacağına dair süregelen endişeleri dengeleyemedi. Ham petrol fiyatı bahsi edilen duruma bağlı olarak bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

07.04.2022 - 11:05 |
Petrol bugün kaç dolar?

Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü haziran ayı vadeli kontrat bugün en son 1,72 dolar artışla 102,79 dolar/varil seviyesini görürken, Batı Teksas (WTI) petrolü mayıs vadeli kontrat ise 1,51 dolar yükselişle 97,74 dolar/varil seviyesinden el değiştirdi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol çarşamba günü geç saatlerde "IEA, 120 milyon varillik toplu petrol stoku salımıyla ilerliyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Birol buna ABD'nin stratejik petrol rezervinden elde ettiği toplam kazancın bir parçası olarak katkıda bulunduğu 60 milyon varil dahil olduğunu kaydetti ve "Belirli katkılarla ilgili daha fazla ayrıntı yakında kamuoyuna açıklanacak" şeklinde bilgi paylaştı.

ANZ Bank analistleri paylaştıkları bir notta Birol'un açıklamasını "Bu daha fazla arz kesintisi korkusunu hafifletti" sözleri ile yorumladı.

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