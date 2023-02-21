Petrol bugün kaç dolar?

Gözlerin çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında olduğu ortamda ABD dolarının güne güçlenerek başlaması petrol fiyatını geriletti.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 83,03 doları gördü ve şu sıralarda düne göre 0,98 dolar düşüşle 83,09 dolar seviyesinde.

Analistler 83,03 dolar desteğini test eden brent petrolün burayı aşağı kırması halinde 82,42 ve 82,10 dolar desteklerine doğru gerileyeceğini öngörüyor. Yukarıda ise direnç noktaları 83,86 ve 84,30 dolar.