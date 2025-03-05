Petrol bugün kaç dolar?

Dün 71,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,27 azalarak 70,77 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,55 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki düşüş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planının yanı sıra ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerinin yol açtığı talep endişeleri nedeniyle devam etti.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir'in gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisinde ilk üretim artışı, daha önce planlandığı gibi nisan ayında başlayacak. Söz konusu ülkeler gelecek ay günlük 138 bin varil üretim artışına gidecek.

Olumsuz arz ve talep dengesinin hakim olduğu piyasalarda dün Brent petrolün varil fiyatı Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 70 doların altına düştü.

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ABD, en önemli ticaret partnerlerinden Meksika ve Kanada'ya tarife uygulamaya başlarken, ülkenin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'e uyguladığı gümrük vergisini artırması ise piyasalarda, ticaret savaşının derinleşebileceği ve küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği kaygılarını besliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatırken yakıt tüketimini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 455 bin varil düştüğünü bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin üzerindeki düşüş, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyrini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,92 doların direnç, 69,66 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.