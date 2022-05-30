Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 120,50 doları gördü. Şu sıralarda cuma gününe göre 65 cent artışla 120,08 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar artışla 116,08 dolardan işlem görüyor.

Analistler iki gün sürecek AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizliğin yanı sıra, yaz sezonu öncesi ABD ve AB'de akaryakıt stoklarının azalmasının fiyatlara destek verdiğini vurguluyor.

Brent petrolün 120,34 dolar/varil direncini kırmaya çalıştığını belirten analistler buranın aşılması halinde 121,60 dolar/varil seviyesinin hedeflenmesini bekliyor. Direncin kırılamaması durumunda ise 119,16 dolara kadar geri çekilme olabilir.