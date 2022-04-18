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Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesine yaklaştı

Petrol fiyatları Ukrayna krizinin derinleşmesi sonucu Rusya'ya daha ağır yaptırım olasılığının artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

18.04.2022 - 09:23 |
Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesine yaklaştı

Brent petrol vadeli işlemleri % 1 civarında artışla 112,79 dolar/varile çıkarak 30 Mart'taki 113,80 dolar/varil seviyesine yaklaştı.

ABD'de Batı Teksas petrolü vadeli işlemleri %0,9 artarak 107,95 dolar/varili gördü.

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri geçen hafta birlik yönetiminin Rusya'dan ham petrol ithalat yasağına dair taslak sunulduğunu söyledi ama diplomatlar Almanya'nın hemen bir ambargoyu aktif olarak desteklemediğini belirtti.

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