Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesine yaklaştı

Brent petrol vadeli işlemleri % 1 civarında artışla 112,79 dolar/varile çıkarak 30 Mart'taki 113,80 dolar/varil seviyesine yaklaştı.

ABD'de Batı Teksas petrolü vadeli işlemleri %0,9 artarak 107,95 dolar/varili gördü.

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri geçen hafta birlik yönetiminin Rusya'dan ham petrol ithalat yasağına dair taslak sunulduğunu söyledi ama diplomatlar Almanya'nın hemen bir ambargoyu aktif olarak desteklemediğini belirtti.