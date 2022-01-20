Petrol fiyatları 7 yılın zirvesinden geriledi

Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışının yeniden sağlanması ve kar realizasyonları petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

ICE'de mart vadeli brent petrolün varil fiyatı 87,29 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda 88 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise düne göre 13 cent artışla 87,09 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebinin bu yıl pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkma yolunda ilerlemeye devam ettiği yönündeki raporunun ve OPEC+ üreticilerin üretim artışında hedeflerin gerisinde kaldıklarına yönelik açıklamalarının fiyatlara destek vermeye devam ettiğini belirtiyor.