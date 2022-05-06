Petrol fiyatları ambargo endişesiyle yükseliyor

ICE'de işlem gören brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 111,92 dolara kadar çıktı ve şu sıralarda düne göre 52 cent artışla 111,42 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 47 cent artışla 108,73 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Ukrayna savaşının ve Çin'deki Covid-19 tedbirlerinin küresel ekonomik büyüme konusunda yarattığı endişelerin, Avrupa'da stagflasyon korkularının petrol fiyatlarında yukarı hareketi frenlediğini vurguluyor.