Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

ABD ham petrolü yüzde 1'i aşan primle 98 dolar seviyesine geldi, brent petrol de 106 doların üzerini gördü.

BloombergHT'de yer alan habere göre Morgan Stanley azalan talep tahminlerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2023'e kadar ham petrol fiyat tahminlerini düşürürken, piyasanın sıkı olduğuna da dikkat çekti.