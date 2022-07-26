Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol fiyatları bugün kaç dolar?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Petrol fiyatları sıkılaşan arzın ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama endişelerini dengelemesiyle haftanın ikinci işlem gününde prim yaptı.

26.07.2022 - 10:34 |
Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

ABD ham petrolü yüzde 1'i aşan primle 98 dolar seviyesine geldi, brent petrol de 106 doların üzerini gördü.

BloombergHT'de yer alan habere göre Morgan Stanley azalan talep tahminlerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2023'e kadar ham petrol fiyat tahminlerini düşürürken, piyasanın sıkı olduğuna da dikkat çekti.

    Türkan Şoray: 50 sene çile çektim!

    Türkan Şoray: 50 sene çile çektim!

    Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

    Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu