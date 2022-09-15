Petrol fiyatları kaç dolar?

Talepte zayıflama beklentilerinin ABD'de planlanan demir yolu grevinin arzda aksaklıklara yol açacağı endişelerini dengelemesi petrol fiyatlarının yatay seyretmesinde etkili oluyor.

ICE'de kasım vadeli brent petrol şu sıralarda düne göre 6 cent artışla 94,16 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 15 cent artışla 88,63 dolar/varil seviyesinde.

Analistler küresel ekonomide büyüme yavaşlasa da talebin arzdan yüksek olmaya devam edeceği beklentileri, arzda aksama olabileceği endişeleri petrol fiyatlarının karışık bir seyir islemesine yol açtığını, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yüksek bir faiz artırımı yapması halinde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini ifade ediyor.

Brent petrol için bugün direnç 95 dolar/varil seviyesinde. Buranın aşılması halinde 96-97 dolar bandına bir toparlanma bekleniyor.

Aşağı hareketlerde ise destekler 93 ve 91,90 dolar seviyelerinde.