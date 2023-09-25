Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

ICE'de brent petrol bu sabah 44 cent artışla 93,71 dolar/varil, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 34 cent yükselerek 90,37 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

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IG Markets Analisti Tony Sycamore, "Ham petrol fiyatları piyasa Rusya'nın dizel ve benzin ihracatına getirdiği geçici yasağı sindirmeye devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair şahin mesajıyla dengelenen sıkı bir piyasada haftaya yukarıda başladı" dedi.

Vanda Insights'ın Kurucusu Vandana Hari de "Rusya'nın akaryakıt ihracatı yasağı haberi şimdilik fiyatlanmış gibi görünüyor, ancak küresel petrol arz sıkışıklığının alt akıntısı derinlemesine devam ediyor. Dizel kıtlığına yoğun bir şekilde odaklanılması ve beklenmedik LNG arz kesintilerine ilişkin korkuların özellikle Avrupa piyasalarında devam etmesi muhtemel" dedi.