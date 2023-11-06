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Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ekstra gönüllü petrol üretim kesintilerine yıl sonuna kadar bağlı kalacaklarını ve arzı sıkı tutacaklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükseldi.

06.11.2023 - 10:02 | | Foreks Haber
Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Bu sabah ICE'de brent ham petrolü 85,55 dolar/varile kadar çıktı. Şu sıralarda da cuma gününe göre 39 cent artışla 82,28 dolarda. ABD Batı Teksas petrolü 50 cent veya %0,5 artışla varil başına 81,01 dolar oldu.

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ANZ analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Jeopolitik zeminle ilişkili risk primi, iki haftalık dalgalı fiyatların ardından tamamen ortadan kalktı. Piyasanın odak noktası belirsizliğini koruyan talep görünümüne döndü" dedi.

IG Analisti Tony Sycamore petrol fiyatlarının bu hafta Orta Doğu'dan gelen manşetler ve teknik grafikler tarafından yönlendirilmesini bekliyor.

WTI'ın bu haftanın başında varil başına 80 dolarlık desteğin üzerinde tutunması gerektiğini, aksi takdirde fiyatların ağustos ayında görülen 77,59 dolara kadar düşebileceğini de sözlerine ekledi.

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