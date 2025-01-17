Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Dün 81,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 80,63 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,15 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, Çin'den gelen güçlü makroekonomik veriler ve ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseldi.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, bölgenin sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 6,2 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ülkenin aralık yıllık perakende satışları da yüzde 3,7 ile tahminleri aştı.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik hareketliliğin artacağına işaret eden veriler, bölgede talebin yükseleceğine yönelik ihtimalleri güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

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Bunun yanı sıra ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, Trump'ın kabine için aday gösterdiği isimlerin dünyanın en büyük ekonomisini nasıl şekillendireceğine ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını ifade ederek, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın, enflasyonun beklediği gibi düşmesi durumunda Bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini ifade etmesi fiyatları artırdı.

Enflasyon verileri endişe verici düzeyde olmadığı sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler işbirliği yapmazsa da bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Bu beklentilerin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak talebi besleyeceği öngörüleri, fiyatları destekliyor.

Öte yandan, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısında, enflasyon ve faiz oranlarının kademeli düşmesiyle küresel ekonomik büyümenin 2025 ve 2026'da geçen yıl olduğu gibi yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Beklentilerin ilerleyen dönemde küresel petrol talebini artıracağı ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

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Brent petrolde teknik olarak 82,35 doların direnç, 76,30 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.