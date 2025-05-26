Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Cuma günü 64,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 64,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,51 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik planladığı karşılıklı gümrük tarifeleri için son tarihi uzatmasının ardından, yukarı yönlü ivmelendi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, AB menşeli ürünlere yönelik yüzde 50'lik ek gümrük tarifesi uygulamasının başlangıç tarihini 1 Haziran'dan 9 Temmuz'a ertelediğini duyurdu. Kararın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapılan telefon görüşmesinin ardından alındığı bildirildi. Görüşmede taraflar, ticaret müzakerelerini önümüzdeki haftalarda yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.

Uzmanlar, kararın küresel ekonomik istikrar açısından olumlu bir gelişme olduğunu, bunun da enerji talep görünümüne katkı sunduğunu belirtiyor.

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Petrol fiyatlarında kaydedilen sınırlı artışa karşın, piyasada arz fazlasına ilişkin endişeler canlılığını koruyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Haziran’da gerçekleştireceği toplantıda yeni bir üretim artışını masaya yatırabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu toplantının, küresel petrol piyasası açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor. OPEC+ grubunun üretim seviyelerine ilişkin kararı dünya genelindeki arz-talep dengesi ve fiyatlar üzerinde belirleyici olacak.

Uzmanlar, OPEC+ grubunun temmuzda günlük 411 bin varil seviyesinde ek üretim artışı üzerinde uzlaşabileceğini, bu adımın ise yılın ikinci yarısında piyasaların yeterli arzla desteklenmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

Bunun yanında, Trump hafta sonu İranlı yetkililerle gerçekleştirilen beşinci nükleer müzakere turunun "çok iyi" geçtiğini açıkladı.

Müzakerelerde ilerleme sağlanması ya da ABD yaptırımlarının gevşetilmesi halinde, İran'ın ham petrol ihracatını artırabileceği belirtiliyor. Küresel piyasalar, Trump'ın ticaret hamlelerini ve OPEC+ kararlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,10 doların direnç, 60,13 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​