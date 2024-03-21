Petrol fiyatları bugün ne kadar?

Mayıs vadeli brent ham petrol kontratı dün yaşanan %1,6, 1,43 dolarlık düşüşten sonra bu sabah %0,69 ya da 59 cent artışla varil başına 86,54 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 51 cent artışla 81,78 dolarda.

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ANZ Research analistleri, "Piyasa arz tarafında devam eden sorunlara karşı temkinli olmaya devam ediyor. Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin %12'sini devre dışı bırakan Ukrayna'daki insansız hava aracı saldırıları, OPEC'in devam eden kesintileri nedeniyle piyasayı sıkılaştırabilir" değerlendirmesini yapıyor.

Analistler ICE'de brent petrolün bugün 85,59 doları yeniden test edebileceğini ifade ediyor. Yukarı yönlü harekette ise 86,74 doların geçilmesi halinde 87,22 dolar seviyesinin ilk hedef olacağı vurgulanıyor.