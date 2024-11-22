Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün 74,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,07 artarak 74,28 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,18 dolardan alıcı buldu.

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Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri dün, Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı gün devlet televizyon kanalından yaptığı konuşmada, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

İngiliz basınında 20 Kasım'da yer alan haberlere göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullanmıştı.

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Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler fiyatlardaki yükselişi sınırlı tutmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,28 doların direnç, 71,81 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.