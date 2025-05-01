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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,04 dolardan işlem görüyor.

01.05.2025 - 09:21 | | AA
Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün 63,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,03 azalarak 61,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,15 dolardan alıcı buldu.

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Dünyanın 2 büyük petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşının yol açtığı talep endişeleri ve piyasalarda artan arz fazlası beklentileri petrol fiyatının düşmesine sebep olan etkenler oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, Çin'den gelen misilleme adımının ardından 9 Nisan'da son 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışına devam edeceği beklentisi piyasalardaki arz fazlalığı endişelerini besliyor.

Ayrıca, 5 Mayıs'ta Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin, üretim miktarını belirlemek üzere toplanması planlanıyor.

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Brent petrolde teknik olarak 69,57 doların direnç, 59,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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