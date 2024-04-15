Petrol fiyatları geriledi

ICE'de haziran vadeli brent petrolde fiyat 21 cent veya %0,23 düşüşle varil başına 90,24 dolara gerilerken, NYMEX'de mayıs vadeli Batı Teksas petrolü 33 cent veya %0,39 düşüşle varil başına 85,33 dolar oldu.

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ING Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Saldırı, öncesindeki günlerde büyük ölçüde fiyatlandırılmıştı. Ayrıca hasarın sınırlı olması ve can kaybı yaşanmaması İsrail'in tepkisinin daha ölçülü olabileceği anlamına geliyor. Ancak açıkçası hala çok fazla belirsizlik var ve her şey İsrail'in şimdi nasıl tepki vereceğine bağlı" değerlendirmesini yaptı.

ING yayınladığı bir yatırımcı notunda, OPEC'in dördüncü en büyük üreticisi olan İran'ın halihazırda günde 3 milyon varilin üzerinde ham petrol ürettiğini, arz riskinin daha sıkı uygulanan petrol yaptırımlarını içerdiğini ve İsrail'in tepkisinin İran'ın enerji altyapısını hedef almayı içerebileceğini belirtti.

Ancak önemli bir arz kaybı yaşanması halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden daha fazla ham petrol çıkarabileceği, OPEC'in ise 5 milyon bpd'nin üzerinde yedek üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

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Notta, "Arz kayıpları nedeniyle fiyatlar önemli ölçüde yükselirse, grubun bu yedek kapasitenin bir kısmını piyasaya geri getirmeye çalışacağı tahmin edilebilir. OPEC, talebin yok olma riski göz önüne alındığında fiyatların çok yükselmesini istemeyecektir" ifadelerine de yer verildi.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore de, ABD'de süregelen enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha az kesin bir yol çizmesinin de fiyatlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Sycamore, "Ancak orta vadede, Orta Doğu ve Avrupa'da (Ukrayna ve Rusya arasında) devam eden jeopolitik istikrarsızlık, ham petrolde 90 dolara doğru tüm risklerin üst tarafta kaldığı anlamına geliyor" dedi.