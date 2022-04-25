Petrol fiyatları kaç dolar?

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 salgını ile mücadele için uygulanan kapatma ve karantina tedbirleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırım politikasının küresel enerji talebini yavaşlatacağı endişeleri petrol fiyatlarının gerilemesine yol açıyor.

Bu sabah ICE'de brent petrol cuma gününe göre 3,24 dolar düşüşle 103,41 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de cuma gününe göre 3,19 dolar azalışla 98,88 dolar/varil seviyesinde.

Bununla birlikte analistler Ukrayna'da savaşın uzamasının Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yaptırım uygulanması yönünde AB üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini ve AB'nin yıl içinde bu yönde bir adım atma olasılığının güçlenmesinin petrol fiyatlarında yönü yeniden yukarı çevireceğini vurguluyor.

Fransa'da Emmanuel Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin de petrol fiyatlarına destek vermesi bekleniyor.