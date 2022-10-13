Petrol fiyatları kaç dolar?

Brent ham Kuzey Denizi petrolü aralık vadeli kontrat Ice Futures’ta bugün en son 0,07 dolar düşüşle 92,38 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, muadili Batı Teksas (WTI) petrolü kasım vadeli kontrat ise 0,28 dolar azalışla 86,99 dolar/varil seviyesinden satış yaptı.

OPEC'in bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebi görünümünü düşürdüğünü söylemesinin ardından brent ham petrol fiyatları dün %2 civarında düştü. Böylelikle arka arkaya üçüncü işlem gününde aşağı yönlü hareket etmiş oldu.