Petrol fiyatları kaç dolar?

Druzhba boru hattından orta ve doğu Avrupa'ya petrol sevkiyatında yaşanan sıkıntılara rağmen ICE'de brent petrol fiyatı bu sabah 93,19 dolar/varil seviyesine kadar düştü. Şu sıralarda varil fiyatı düne göre 56 cent kayıpla 93,30 dolar seviyesinde.

NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 69 cent düşüşle 86,23 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Dün IEA'nın petrol talebinde bu yıl beklenen 2,1 milyon varil/günlük artışın 2023 yılında 1,6 milyon varil/güne gerileyeceği değerlendirmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.