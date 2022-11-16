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Petrol fiyatları kaç dolar?

Çin'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısının 20 bin sınırına gelmesi ve Polonya'ya düşen füze sonrası ABD dolarının güçlenmesi petrol fiyatlarını düşürdü.

16.11.2022 - 09:09 |
Petrol fiyatları kaç dolar?

Druzhba boru hattından orta ve doğu Avrupa'ya petrol sevkiyatında yaşanan sıkıntılara rağmen ICE'de brent petrol fiyatı bu sabah 93,19 dolar/varil seviyesine kadar düştü. Şu sıralarda varil fiyatı düne göre 56 cent kayıpla 93,30 dolar seviyesinde.  

NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 69 cent düşüşle 86,23 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. 

Dün IEA'nın petrol talebinde bu yıl beklenen 2,1 milyon varil/günlük artışın 2023 yılında 1,6 milyon varil/güne gerileyeceği değerlendirmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. 

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