Petrol fiyatları kaç dolar?

Petrol sektörünün önde gelen danışmanlık şirketlerinden FGE, OPEC+'ın 4 Aralık toplantısında üretimin 2 milyon varil/gün kısılması yönünde bir karar alabileceğini değerlendirdi. RBC Capital Markets de üretim miktarının değiştirilmemesi veya 1 milyon varil/gün kısılması yönünde bir karar alınabileceğini düşündüklerini vurguladı.

OPEC+ toplantısı Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatı yasağının yürürlüğe gireceği 5 Aralık'tan bir gün önce yapılacak. AB üyeleri 5 Aralık'ta Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamak için de görüşmeleri sürdürüyor.

Bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı Çin'in akaryakıt talebinin düşeceği endişeleri ile 82,39 dolara kadar gerilese de şu sıralarda düne göre 1,81 dolar artışla 85 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 1,40 dolar artışla 78,64 dolar/varil seviyesinde.

Analistler 83,63 dolar direncini çok çabuk geçen brent petrol için bugün hedefi 85,46 dolar/varil olarak işaret ediyor. 83,63 dolar/varil üzerinde kalındıkça yukarı hareketin süreceğini öngörüyor.

Batı Teksas petrolü için bugün direnç 78,94 dolar seviyesinde. Buranın geçilememesi halinde 77,24 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi bekleniyor.