Petrol fiyatları kaç dolar?

ICE'de şubat vadeli Brent petrolün varil fiyatı 77,99 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre 67 cent artışla 77,84 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolü de 72 cent artışla 72,73 dolar/varil seviyesinde.

Petrol fiyatının yükselmesinde Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahmin edilenden daha az daraldığına işaret eden veri, Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam etmesi etkili oldu.

Analistler Brent petrolde toparlanmada ilk direnç seviyesi olarak 78,30 doları işaret ediyor. Buranın aşılması halinde fiyatın 79,40 dolar seviyesini görebileceği belirtiliyor. Geri çekilmelerde destekler 76,45 ve 75,30 dolar/varil seviyelerinde.