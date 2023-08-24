Petrol fiyatları kaç dolar?

Arz görünümünün iyileşmesi ve önemli ekonomilerden gelen verilerin hayal kırıklığı yaratmalarının etkisiyle petrol fiyatları aşağı yönlü bir seyir izliyor. Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasına odaklanmış durumda.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 82,64 dolara kadar geriledi. Brent petrol şu sıralarda yüzde 0,44 düşüşle 83,84 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 0,53 kayıpla 78,47 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Standard Chartered PLC Yatırım Stratejisti Han Zhong Liang, "Talep korkuları ve daha sıkı arz arasındaki çekişme devam ederken petrol fiyatlarının kısa vadede dar bir aralıkta seyrettiğini görüyoruz" dedi. Zhong Liang, Batı Teksas petrolünün şimdilik varil başına 79 dolar civarında kalacağını öngördü.