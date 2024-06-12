Petrol fiyatları kaç dolar?

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) rakamlarına göre, ABD ham petrol stokları 7 Haziran'da sona eren haftada 2,428 milyon varil azaldı. Stokların bir milyon varilin biraz üzerinde düşmesi bekleniyordu.

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Ağustos vadeli brent varil başına 36 cent artışla 82,28 dolara çıkarken, Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü 45 cent artışla 78,35 dolardan işlem gördü.

ANZ analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Geçen hafta gönüllü kesintilerin bir kısmını bu yıl içinde aşamalı olarak kaldırmaya başlayacağını duyurmasına rağmen, tahminleri bunun piyasa tarafından kolayca kabul edilebileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı ve petrol talebinin muhtemelen Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomiler tarafından yönlendirileceğini vurguladı.

ING Groep NV'nin Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Üçüncü çeyrekte büyük bir açık görüyoruz, bu da fiyatların daha da yükselmesi için hala yer olduğunu gösteriyor. Petrol dengesi kısa vadede sıkı olacak" dedi.