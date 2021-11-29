Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Omicron adı verilen yeni COVID-19 varyantının etkilerinin değerlendirilebilmesi için OPEC+ Teknik İzleme Komitesi toplantısının bugünden çarşamba gününe ertelenmesinin, üretimin aralık ayında 400 bin varil/gün artırılması kararının gözden geçirilmesine yol açacağına işaret ettiği değerlendirmeleri ICE'de ocak vadeli brent petrolünün varil fiyatını 76,48 dolar seviyesine kadar yükseltti. Şu sıralarda brent petrol cuma gününe göre 2,6 dolar primle 75,32 dolar seviyesinde işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 3 dolar artışla 71,15 dolar/varil seviyesinde seyrediyor.

Ancak Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın OPEC+'ın yeni varyant nedeniyle petrol piyasasında acil bir tedbir alınması ihtiyacı görmediğini söylemesinin yukarı hareketi yatıştırabileceği ifade ediliyor.