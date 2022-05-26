Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Dün ABD Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık stok verilerinin ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde düşüşe işaret etmesi de fiyatlara yansıdı.

Rus petrolünün gelmemesinin petrol piyasasında arz sıkışıklığını artıracağı endişelerinin de etkisiyle ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 114,77 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre 0,48 dolar artışla 114,51 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü düne göre 62 cent artışla 110,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Batı Teksas petrolünün bugün 111,50 dolar/ons seviyesini hedefleyebileceğini belirtirken, buranın üzerine çıkılması halinde yeniden 113-114 aralığına kadar yukarı hareketin gündeme gelebileceğini vurguluyor.