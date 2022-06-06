Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü ağustos ayı vadeli kontrat bugün en son 0,70 dolar artışla 120,42 dolar/varil seviyesinden işlem gördü.

Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü temmuz vadeli kontrat ise en son 0,68 dolar artış ile 119,55 dolar/varil seviyesinden el değiştirdi.

Geçtiğimiz salı günü brent göstergesi AB liderlerinin Rus petrol ithalatını yıl sonundan önce yasaklamayı kabul ettiği haberlerinin ardından 120,80 dolar/varil ile 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avustralya merkezli ANZ Bank tarafından paylaşılan bir notta “Geçen hafta OPEC önceki yıldan beri uyguladığı 432.000 varil/gün aylık artışa kıyasla temmuz ve ağustos aylarında üretimi 648.000 varil/gün artırma kararı aldı” bilgisi hatırlatıldı.

Bankanın notunda “Ancak piyasa bunu Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bıraktığı boşluğu doldurmak için gerekenden daha az olarak gördü” ifadeleri yer aldı.

Petrol fiyatları bu yıl %50'den fazla yükseldi. Bu durumu oluşturan temel etkenler küresel arzın daralmasına yönelik endişeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanacak olası kesintiler gösterilebilir. 7 Mart'ta brent ham petrol göstergesi 2008 yılından beri ilk kez 139,00 dolar/varil üzerinde işlem görmüştü.